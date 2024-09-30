Губерниев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Россия – неспортивная страна, не болеет за спорт. Тот, кто будет спорить, либо не понимает, либо врет»
Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
«Это лишний раз говорит о том, что Россия – неспортивная страна. Россия – это не страна, которая болеет за спорт, к сожалению. Да, есть большой интерес к ЗОЖ, фитнесу, физической культуре, но нам еще предстоит очень много сделать, чтобы стать по-настоящему спортивной страной.
У нас спортсменом года был в прошлом году Роман Костомаров. Рома сам обалдел от этого. То есть какие еще могут быть вопросы? В любой другой номинации: «мужество года», «преодоление года», но не «спортсмен года».
Получается, что мы применяем усилия, но людей, равнодушных к спорту, становится все больше. А футбол – это спорт номер 1. Так что нам еще очень много предстоит сделать. Тот, кто будет со мной спорить, либо не понимает, либо врет!
Невозможно поднять футбол и вообще спорт без участия в международных стартах – это самое главное. Поэтому мы и дальше будем скатываться. Наша задача – замедлить это падение, чтобы обеспечить плацдарм для возвращения», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
77% россиян равнодушны к футболу. 4% считают себя постоянными болельщиками – почти в 5 раз меньше, чем в 2005-м (ВЦИОМ)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий