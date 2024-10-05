Дзюба об участии в юмористическом шоу: «Проблема в том, что спортивные СМИ начали мои шутки по‑серьезному цитировать. Наверное, этот мир уже не спасти»

Артем Дзюба посетовал, что его шутки воспринимают серьезно.

36-летний футболист стал гостем шоу «Натальная карта».

– «Натальную карту» смотрел?

– Нет, только друзья. Говорят, что все восхищены. Когда приходишь [на шоу], то расслабляешься. Не помню, что я говорю, и просто наслаждаюсь.

Проблема в том, как я и говорил, спортивные СМИ начали мои шутки по‑серьезному цитировать. Это очень смешно. Когда юмористическую передачу выдают с такими заголовками… Ну я не знаю. Наверное, этот мир уже не спасти.

– Имеешь в виду слова про Карпина?

– Нет, даже не про это. Это когда жену назвали затворницей. И вот эту всякую ерунду. Ну, это прямо катастрофа, – сказал нападающий «Акрона ».

Дзюба про откровенные фото девушек в соцсетях: «Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Все мужчины, если они не подкаблучники, против. Делать это ради самооценки – дичь»

Дзюба о том, что Карпин «кармически не простил» ему уход из «Спартака» в «Зенит»: «Простите меня. Не обижайтесь»