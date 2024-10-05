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Дзюба о том, что Карпин «кармически не простил» ему уход из «Спартака» в «Зенит»: «Простите меня. Не обижайтесь»

Артем Дзюба в шутку извинился перед Валерием Карпиным за уход из «Спартака».

– Уход из «Спартака» кармически тебе он не простил. Где-то произошел астрологический кармический надлом.

– У него или у меня?

– Началось все с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.

– Простите меня (Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру – прим.). Не обижайтесь (смеется).

– Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор втайне держит на тебя обиду, – сказали Дзюбе в шоу «Натальная карта».

Напомним, Дзюба выступал за «Спартак» в 2006-2015 года, по два раза уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». Затем он стал игроком «Зенита».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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