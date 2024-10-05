Дзюба нанес «удар скорпиона» почти с линии штрафной в конце игры с «Пари НН». Голкипер Медведев отбил мяч из-под перекладины

Артем Дзюба нанес «удар скорпиона» в конце игры с «Пари НН».

На 84-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ между «Акроном » и «Пари НН » (2:2) 36-летний форвард команды из Тольятти пробил по воротам пяткой по летящему мячу.

В момент удара Дзюба находился внутри штрафной, возле ее линии.

Вратарь нижегородцев Никита Медведев перевел мяч, летевший под перекладину, на угловой.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы гол и 3 ассиста в Премьер-лиге в 4 матчах.