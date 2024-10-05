Дзюба нанес «удар скорпиона» почти с линии штрафной в конце игры с «Пари НН». Голкипер Медведев отбил мяч из-под перекладины
Артем Дзюба нанес «удар скорпиона» в конце игры с «Пари НН».
На 84-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Пари НН» (2:2) 36-летний форвард команды из Тольятти пробил по воротам пяткой по летящему мячу.
В момент удара Дзюба находился внутри штрафной, возле ее линии.
Вратарь нижегородцев Никита Медведев перевел мяч, летевший под перекладину, на угловой.
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы гол и 3 ассиста в Премьер-лиге в 4 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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