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  • Дзюба нанес «удар скорпиона» почти с линии штрафной в конце игры с «Пари НН». Голкипер Медведев отбил мяч из-под перекладины
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Дзюба нанес «удар скорпиона» почти с линии штрафной в конце игры с «Пари НН». Голкипер Медведев отбил мяч из-под перекладины

Артем Дзюба нанес «удар скорпиона» в конце игры с «Пари НН».

На 84-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Пари НН» (2:2) 36-летний форвард команды из Тольятти пробил по воротам пяткой по летящему мячу.

В момент удара Дзюба находился внутри штрафной, возле ее линии.

Вратарь нижегородцев Никита Медведев перевел мяч, летевший под перекладину, на угловой.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы гол и 3 ассиста в Премьер-лиге в 4 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoНикита Медведев
logoАкрон
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