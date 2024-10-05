У «Акрона» с Дзюбой лишь 1 поражение за 5 матчей. У Артема гол и 3 ассиста
У «Акрона» с Артемом Дзюбой лишь 1 поражение за 5 матчей.
Форвард поучаствовал в 5 матчах команды, включая с сегодняшний с «Пари НН» (2:2) в Мир РПЛ.
За 5 матчей с Дзюбой «Акрон» трижды выиграл, раз сыграл вничью и раз проиграл.
У Артема за эти пять матчей гол и три ассиста. Забитый мяч «Ростову», голевой пас против «Химок» и два ассиста с «Краснодаром».
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости