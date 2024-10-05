У «Акрона» с Дзюбой лишь 1 поражение за 5 матчей. У Артема гол и 3 ассиста

У «Акрона» с Артемом Дзюбой лишь 1 поражение за 5 матчей.

Форвард поучаствовал в 5 матчах команды, включая с сегодняшний с «Пари НН» (2:2) в Мир РПЛ.

За 5 матчей с Дзюбой «Акрон» трижды выиграл, раз сыграл вничью и раз проиграл.

У Артема за эти пять матчей гол и три ассиста. Забитый мяч «Ростову», голевой пас против «Химок» и два ассиста с «Краснодаром».