В «Атланте» не будут препятствовать выступлению Миранчука за сборную России: «Мы никого не блокируем»
В «Атланте» не будут препятствовать игре Алексея Миранчука за сборную России.
«Все наши игроки имеют право выступать за свои национальные сборные. Мы никого не блокируем. Это очень важный отрезок нашего сезона, осталось всего две игры. Мы уверены, что Алексей хочет сделать все возможное, чтобы помочь нам выиграть эти матчи», – сообщили в пресс-службе клуба МЛС.
Миранчук ранее попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Сентябрьский отрезок он пропустил, чтобы лучше адаптироваться в «Атланте».
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