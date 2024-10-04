Из-за оскорблений в адрес игроков с паспортом РФ прервали матч в Финляндии. Болельщиков, оскорблявших Лазарева и Еременко, выгнали со стадиона
Как сообщает Yle, вчерашний матч второго по силе дивизиона Финляндии между ТПС и «Яро» (3:0) был прерван из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес российских игроков – вратаря Сергея Лазарева и полузащитника Сергея Еременко.
Еременко имеет гражданство Финляндии – он является младшим братом бывших футболистов сборной Финляндии Алексея и Романа Еременко.
Во время паузы в матче сотрудники стадиона вычислили нарушителей порядка и удалили с трибун 7 болельщиков. Позднее директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение фанатов.
«Нам стыдно и жаль, что игроки во второй раз подверглись расистским высказываниям во время наших домашних матчей. Мы не приемлем расизм, и люди, которые ведут себя расистским или иным неподобающим образом, не приветствуются на играх ТПС», – заявил Экроос.
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