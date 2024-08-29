Фарерский «КИ Клаксвик» вылетел из Лиги конференций, пропустив на 90-й и 93-й от ХИК. У Фредериксберга 7+3 в 8 матчах в еврокубках в этом сезоне
Фарерский клуб «КИ Клаксвик» закончил выступление в Лиге конференций.
Сегодня команда с Фарерских островов уступила финскому ХИК (1:2) в плей-офф турнира. Ведя со счетом 1:0, клуб пропустил два гола на 90-й и 93-й минутах матча.
Единственным голом за «КИ Клаксвик» отметился Орни Фредериксберг. На счету 32-летнего полузащитника семь голов и три результативные передачи в восьми еврокубковых матчах в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.