Фарерский «КИ Клаксвик» вылетел из Лиги конференций, пропустив на 90-й и 93-й от ХИК. У Фредериксберга 7+3 в 8 матчах в еврокубках в этом сезоне

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Фарерский клуб «КИ Клаксвик» закончил выступление в Лиге конференций.

Сегодня команда с Фарерских островов уступила финскому ХИК (1:2) в плей-офф турнира. Ведя со счетом 1:0, клуб пропустил два гола на 90-й и 93-й минутах матча.

Единственным голом за «КИ Клаксвик» отметился Орни Фредериксберг. На счету 32-летнего полузащитника семь голов и три результативные передачи в восьми еврокубковых матчах в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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