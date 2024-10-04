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Колосков о Головине: «Лучший российский игрок сейчас. Решение продлить контракт правильное, никак не мешает потенциальному переходу»

Вячеслав Колосков отреагировал на продление контракта Александра Головина.

Сегодня «Монако» объявило о продлении контракта с российским хавбеком до 2029 года.

– Головин лучший российский игрок прямо сейчас. Решение продлить контракт с «Монако» – правильное. Там Головин уже свой во всех смыслах. Его выбрали как ключевого игрока, вокруг которого строится игра команды.

– Не пора ли Головину перейти в топ-клуб?

«Монако» – хороший клуб, выступающий в Лиге чемпионов. К тому же, продление контракта никак не мешает потенциальному переходу.

Думаю, если в «Монако» поступит стоящее предложение по Головину, то его обязательно рассмотрят, – сказал почетный президент РФС.

В текущем сезоне чемпионата Франции «Монако» делит первую строчку с «ПСЖ», у них по 16 очков. Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года, он провел за команду 209 матчей и забил 31 гол. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 млн евро.

Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года

Александр Головин: «Монако» стал вторым домом для меня. Результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть ЛЧ, неплохо стартовали в чемпионате»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВячеслав Колосков
logoАлександр Головин
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