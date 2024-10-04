Набабкин о Головине: «Считает, что не готов перейти в клуб посильнее, раз подписал контракт с «Монако». В будущем он это сделает»
Кирилл Набабкин высказался о новом контракте Александра Головина с «Монако».
Сегодня 28-летний российский полузащитник продлил соглашение с монегасками до 2029 года.
«Очень рад за Саню. Желаю ему продолжать быть лучшим в «Монако» и в дальнейшем перейти в более престижный клуб. По силам ли ему это? Думаю, что да.
Раз подписал сейчас контракт – значит, считает себя не готовым пока перейти в клуб посильнее, но в будущем, верю, что он это сделает», – сказал экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости