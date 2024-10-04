Набабкин о Головине: «Считает, что не готов перейти в клуб посильнее, раз подписал контракт с «Монако». В будущем он это сделает»

Кирилл Набабкин высказался о новом контракте Александра Головина с «Монако».

Сегодня 28-летний российский полузащитник продлил соглашение с монегасками до 2029 года.

«Очень рад за Саню. Желаю ему продолжать быть лучшим в «Монако » и в дальнейшем перейти в более престижный клуб. По силам ли ему это? Думаю, что да.

Раз подписал сейчас контракт – значит, считает себя не готовым пока перейти в клуб посильнее, но в будущем, верю, что он это сделает», – сказал экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.