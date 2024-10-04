Головин о контракте с «Монако» до 2029-го: «Я счастлив, клуб верит в меня. Убежден, что мы продолжим добиваться больших успехов»
Александр Головин прокомментировал продление контракта с «Монако».
«Я счастлив. Клуб показал, что верит в меня, и я продолжу отдавать все силы на благо «Монако».
Я убежден, что мы продолжим добиваться больших успехов вместе!» – заявил российский полузащитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монако»
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