Головин о контракте с «Монако» до 2029-го: «Я счастлив, клуб верит в меня. Убежден, что мы продолжим добиваться больших успехов»

Александр Головин прокомментировал продление контракта с «Монако».

«Я счастлив. Клуб показал, что верит в меня, и я продолжу отдавать все силы на благо «Монако ».

Я убежден, что мы продолжим добиваться больших успехов вместе!» – заявил российский полузащитник.