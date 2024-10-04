Александр Головин: «Монако» стал вторым домом для меня. Результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть ЛЧ, неплохо стартовали в чемпионате»
Александр Головин рассказал о своем теплом отношении к «Монако».
«Благодарен клубу за предложение о новом контракте и его продлении. «Монако» стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу.
За те годы, которые нахожусь в клубе, были разные периоды: сначала пришлось адаптироваться к новым условиям, были моменты, связанные с травмами, но в целом, безусловно, можно уверенно говорить о моем прогрессе и развитии как игрока.
То же самое относится и к команде. Наши результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть Лига чемпионов, мы неплохо стартовали в чемпионате, впереди много матчей, будем стараться побеждать и радовать болельщиков», – сказал полузащитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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