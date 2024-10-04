Головин в «Монако» – до 2029-го. Уже легенда?

Замахнется на топ-4 по матчам в истории.

Александр Головин продлил контракт с «Монако». Все официально: новое соглашение рассчитано до 2029-го.

У Головина уже 200+ матчей за «Монако» – больше всех в нынешнем составе! Но трофеев пока нет

Предыдущий контракт 28-летнего футболиста действовал до лета 2026-го, новый будет на три года дольше. Головин перешел в «Монако» в 2018-м – шесть лет назад. Выходит, Александр может провести в клубе 11 лет.

Сейчас у него такая статистика: 209 матчей во всех турнирах – больше всех в нынешнем составе! В них Александр забил 31 мяч и отдал 39 голевых передач. 28 голов – в Лиге 1, по одному – в двух внутренних кубках и Лиге чемпионов.

Самый успешный сезон в чемпионате Франции – 2022/23. Максимум и по голам (8), и по гол+пас (15).

Минус один: пока Головин во Франции без трофеев.

Головиным интересовались в АПЛ и Бундеслиге, но он так и не ушел

Слухи ходили сразу о нескольких европейских клубах. Например, в 2021-м Metaratings писал об интересе «Севильи», но Рамон Мончи опроверг новость.

Головин сам говорил «Матч ТВ», что его хотел «Вест Хэм». И объяснял, почему этот вариант его не заинтересовал: «У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма», играть в Лиге чемпионов и в еврокубках». Осенью 2021-го «Чемпионат» писал, что на Головина претендовал «Эвертон». Представители клуба это опровергали, но мелькала цифра в 40 миллионов фунтов – столько «Монако» якобы запросил у англичан. Трансфер не состоялся.

Зимой 2022-го об интересе к Головину со стороны «Ньюкасла» сообщал Metaratings. Через полгода «Чемпионат уточнил: «Монако» отверг предложение в 40 миллионов со стороны английского клуба.

Зимой 2023-го агент Головина Денис Клюев рассказал Metaratings, что россиянина может приобрести дортмундская «Боруссия». По данным РБК, немцы предлагали 40 миллионов евро, но футболист не захотел уходить.

Головин много раз говорил, что хочет играть за «Монако»:

● Лето-2019 – «Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом», – сказал он Sport24 и пообещал, что еще как минимум год проведет в «Монако».

● Весна-2021 – «Отлично себя чувствую здесь. Я счастлив в «Монако».

● Зима-2023 – Головин продлил контракт с «Монако» до 2026-го и сказал: «Очень доволен, что смогу продолжить развитие здесь».

● Лето-2024 – «Сейчас я не думаю о переходе. Но если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал».

Переподписав контракт до 2029-го, Головин подтвердил: «Я счастлив. Клуб показал, что верит в меня, и я продолжу отдавать все силы на благо «Монако». Клюев объяснил «РБ Спорт»: «Александр доволен, ему комфортно играть в «Монако». Развиваются хорошие отношения с руководством, с болельщиками клуба».

Отработав контракт, Головин может войти в топ-4 по матчам за «Монако»

Если прикинуть, что Александр отработает контракт до конца срока, то вот что получим.

К этому моменту ему исполнится 33. Сезон-2028/29 стал бы для Головина 11-м в карьере. Сейчас Александр проводит в среднем по 34 матча за клуб в каждом сезоне. Тогда к 2029-му их должно набраться около 370.

В таком случае он войдет в топ-4 по матчам в истории «Монако». Добраться до первых двух позиций не слишком реально – 755 у Жана-Люка Эттори, 602 – у Клода Пюэля. Ориентиром будет Жан Пети – 428.

Если с клубным футболом все понятно, и игры в еврокубках будут зависеть от выступления «Монако» в Лиге 1, то сыграет ли к окончанию контракта Головин хоть один нетоварищеский матч за сборную России – вопрос. В тот год начнется отборочный этап к ЧМ-2030.

Головин поплескался в ЛЧ. Ну очень мокрый матч в Загребе

Фото: Gettyimages /Sebastian Widmann; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press