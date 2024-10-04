Де ла Фуэнте о Ямале: «Футболисты проводят 3,5% времени за сборные, эти матчи никого не травмируют. Как тренер Испании я всегда должен вызывать лучших»
Луис де ла Фуэнте высказался о загруженности футболистов из-за матчей сборных.
Главный тренер сборной Испании ответил на вопрос о необходимости дополнительного отдыха для Ламина Ямаля вместо игры за национальную команду в Лиге наций.
«Приведу вам факт: ФИФА провела исследование за последние 12 лет. Процент минут, сыгранных игроками за национальные сборные, составляет 3,5%. Матчи национальных сборных никого не травмируют.
Мы должны конкурировать, и для этого нам нужны лучшие. И с учетом того, как мало у нас «окон» для матчей сборных, мы всегда должны на них полагаться.
Если бы у меня были игроки в клубе на протяжении 10 или 11 месяцев, я бы управлял их отдыхом по-другому, но как тренер я всегда должен вызывать лучших», – сказал главный тренер сборной Испании.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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