Ривалдо: «Ямаль уже на уровне Винисиуса и Мбаппе. Ламин наслаждается футболом, у него большое будущее»
Ривалдо назвал Ламина Ямаля особенным игроком.
«Это потрясающий игрок. Я восхищаюсь им, потому что, несмотря на молодость, у него есть личность. Но его уровень уже очень, очень высок. Я считаю, что он уже на уровне Мбаппе и Винисиуса.
И, судя по его характеру, думаю, ему еще есть что показать. Он пойдет очень, очень далеко. Когда смотришь на Ямаля, видно, что он играет с радостью.
Он наслаждается футболом. Если добавить к этому его победу на Евро, это делает его особенным игроком для будущего. Я в этом уверен», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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