Рюдигер о Ямале: «Его ждет яркое будущее. Пугает то, что он делал на Евро и продолжает делать в «Барсе» в 17 лет»
Антонио Рюдигер оценил перспективы Ламина Ямаля.
У вингера «Барселоны» 7 голов и 14 ассистов в 24 матчах с начала мая.
«Нужно отдать ему должное за то, что он делает. Это просто невероятно! У него впереди впечатляющее будущее. Надеюсь, он будет здоров – нельзя никому желать зла.
То, что он делал на Евро и продолжает делать в «Барсе» в 17 лет… Это пугает, реально пугает. Его ждет яркое будущее», – сказал защитник «Реала» в эфире ютуб-канала The Inside Scoop.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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