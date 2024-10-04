Рюдигер о Ямале: «Его ждет яркое будущее. Пугает то, что он делал на Евро и продолжает делать в «Барсе» в 17 лет» 

Антонио Рюдигер оценил перспективы Ламина Ямаля.

У вингера «Барселоны» 7 голов и 14 ассистов в 24 матчах с начала мая.

«Нужно отдать ему должное за то, что он делает. Это просто невероятно! У него впереди впечатляющее будущее. Надеюсь, он будет здоров – нельзя никому желать зла.

То, что он делал на Евро и продолжает делать в «Барсе» в 17 лет… Это пугает, реально пугает. Его ждет яркое будущее», – сказал защитник «Реала » в эфире ютуб-канала The Inside Scoop.