Сенна про Ямаля и Винисиуса: «Выбираю Ламина – как Месси в споре с Роналду. Они более разнообразны»

Маркосу Сенне больше нравится игра Ламина Ямаля, чем Винисиуса Жуниора.

«Они оба великолепные игроки, но Ямаль нравится мне гораздо больше, потому что в его игре есть паузы.

Когда меня спрашивали, кого я предпочитаю – Месси или Роналду , я всегда выбирал Месси , как раз из-за этого: Лео больше вовлечен в игру, он более разнообразен, пасует и делает другие вещи.

Винисиус иногда отдает фантастические пасы. Как, например, он ассистировал Родриго в игре против «Эспаньола» – словно это сделал Модрич…

Но Ямаль бьет лучше, он лучше в игре один в один. Если бы у Ламина была скорость Винисиуса, он был бы идеальным дриблером», – сказал бывший хавбек «Вильярреала» и чемпион Европы в составе сборной Испании Сенна.