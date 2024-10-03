Сенна про Ямаля и Винисиуса: «Выбираю Ламина – как Месси в споре с Роналду. Они более разнообразны»
Маркосу Сенне больше нравится игра Ламина Ямаля, чем Винисиуса Жуниора.
«Они оба великолепные игроки, но Ямаль нравится мне гораздо больше, потому что в его игре есть паузы.
Когда меня спрашивали, кого я предпочитаю – Месси или Роналду, я всегда выбирал Месси, как раз из-за этого: Лео больше вовлечен в игру, он более разнообразен, пасует и делает другие вещи.
Винисиус иногда отдает фантастические пасы. Как, например, он ассистировал Родриго в игре против «Эспаньола» – словно это сделал Модрич…
Но Ямаль бьет лучше, он лучше в игре один в один. Если бы у Ламина была скорость Винисиуса, он был бы идеальным дриблером», – сказал бывший хавбек «Вильярреала» и чемпион Европы в составе сборной Испании Сенна.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
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