Руководство «МЮ» встретится во вторник – через два дня после игры с «Астон Виллой»

Исполнительный комитет «Манчестер Юнайтед» соберется на следующей неделе.

The Athletic сообщает, что ключевые лица клуба, в том числе совладельцы Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд, генеральный директор Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и другие, примут участие в совещании во вторник. Прилетит из США и сопредседатель Джоэл Глейзер .

Это произойдет в Лондоне через два дня после игры «МЮ » против «Астон Виллы » в АПЛ. Также ожидается встреча в Манчестере.

Пока неясно, будет ли обсуждаться возможное расставание с Эриком тен Хагом, главным тренером команды.