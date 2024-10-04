Руководство «МЮ» встретится во вторник – через два дня после игры с «Астон Виллой»
Исполнительный комитет «Манчестер Юнайтед» соберется на следующей неделе.
The Athletic сообщает, что ключевые лица клуба, в том числе совладельцы Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд, генеральный директор Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и другие, примут участие в совещании во вторник. Прилетит из США и сопредседатель Джоэл Глейзер.
Это произойдет в Лондоне через два дня после игры «МЮ» против «Астон Виллы» в АПЛ. Также ожидается встреча в Манчестере.
Пока неясно, будет ли обсуждаться возможное расставание с Эриком тен Хагом, главным тренером команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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