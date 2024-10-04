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  • Тен Хаг об «МЮ»: «Нужно время. Мы купили молодых игроков, должны интегрировать их. На топ-уровне вы должны сразу показывать себя, но это не всегда реалистично»
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Тен Хаг об «МЮ»: «Нужно время. Мы купили молодых игроков, должны интегрировать их. На топ-уровне вы должны сразу показывать себя, но это не всегда реалистично»

Эрик тен Хаг считает, что новым игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно дать время.

«Мы снова купили новых молодых игроков, и нам нужно интегрировать [их]. Например, Угарте. «Шестерка» была одной из позиций, которую мы хотели усилить в этом сезоне, но ему нужно время, чтобы влиться.

Знаете, на топ-уровне у ​​вас нет времени, вы должны немедленно показывать себя, но это не всегда реалистично. Он должен привыкнуть к нашей игровой модели, к своим партнерам по команде, к интенсивности Премьер-лиги. Так что нужно время.

У нас стало больше позиций, где нам нужно время. Я очень доволен возвращением Расмуса Хейлунда. Я думаю, что он успешно вернулся, но мы не могли задействовать его в первые два месяца сезона. Надеюсь, что сейчас он в форме и продолжает улучшать уровень своей физической подготовки. Он также должен быть постоянно доступен в этом сезоне, это поможет нам.

Так что есть еще области, в которых мы определенно улучшимся, и тогда эта команда сможет расти и становиться лучше, а затем мы посмотрим, где будем в конце сезона», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
logoМануэль Угарте
logoРасмус Хейлунд
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