Тен Хаг об «МЮ»: «У этой команды есть вера, игроки не отказываются от нее. У них сильный менталитет, но если они хотят выигрывать трофеи, в других аспектах нужно улучшиться»

Эрик тен Хаг высказался о менталитете игроков «Манчестер Юнайтед».

«Что такое ментальные проблемы? Это целый диапазон, спектр тем, и к ним нужен правильный подход. У этой команды есть вера, игроки не отказываются от нее.

С этой точки зрения у них сильный менталитет, но в некоторых других аспектах им нужно улучшиться. Если они хотят выигрывать трофеи, в некоторых областях нужно совершенствоваться», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».