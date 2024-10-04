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Тен Хаг об «МЮ»: «У этой команды есть вера, игроки не отказываются от нее. У них сильный менталитет, но если они хотят выигрывать трофеи, в других аспектах нужно улучшиться»

Эрик тен Хаг высказался о менталитете игроков «Манчестер Юнайтед».

«Что такое ментальные проблемы? Это целый диапазон, спектр тем, и к ним нужен правильный подход. У этой команды есть вера, игроки не отказываются от нее.

С этой точки зрения у них сильный менталитет, но в некоторых других аспектах им нужно улучшиться. Если они хотят выигрывать трофеи, в некоторых областях нужно совершенствоваться», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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