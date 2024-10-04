Рэтклифф о будущем тен Хага: «Мне он нравится, хороший тренер. Но решение за менеджерами клуба»

Джим Рэтклифф высказался о будущем Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Журналисты спросили у совладельца «МЮ», доверяет ли он главному тренеру команды.

«Я не хочу отвечать на этот вопрос. Мне нравится Эрик . Я считаю, что он очень хороший тренер, но в конечном итоге это не мое решение, а решение команды менеджеров, которые управляют «Манчестер Юнайтед », и они должны решить, как лучше управлять командой с разных сторон.

Но эта команда, которая управляет «Манчестер Юнайтед», работает вместе всего с июня или июля. Они не были здесь в январе, феврале, марте или апреле – [генеральный директор] Омар [Беррада], [спортивный директор] Дэн Эшуорт – они пришли только в июле.

Они работают здесь всего несколько недель, их пребывание можно буквально считать по неделям – они здесь не так долго, поэтому им нужно все тщательно проанализировать и принимать разумные решения.

Наша цель совершенно ясна – мы хотим вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть, и, очевидно, мы пока еще не там – это совершенно ясно», – сказал совладелец «МЮ».