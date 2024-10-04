«Атлетико» опознал и пожизненно отстранил еще двоих фанатов, кидавших предметы в Куртуа во время дерби

«Атлетико» опознал еще двоих фанатов, кидавших предметы в Тибо Куртуа на дерби.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали различные предметы в Куртуа и желали голкиперу «Реала » смерти.

«Работа по установлению лиц, причастных к инцидентам во время дерби в прошлое воскресенье, которую наш отдел безопасности проводит совместно с полицией, позволила установить местонахождение еще двоих человек, участвовавших в стычках. Оба из них – сосьос клуба, они будут отстранены навсегда, как уже произошло с фигурантом, личность которого была установлена ​​в тот же вечер. Расследование с целью выявления новых причастных лиц продолжается, и клуб накажет всех лиц, принимавших участие в этих инцидентах.

«Атлетико Мадрид » вновь заявляет о своем осуждении неоправданных действий, которые нанесли серьезный ущерб имиджу клуба, и подтверждает свою политику абсолютной нетерпимости к насилию, в связи с чем будет продолжать преследовать любые проявления такого рода и применять санкции, предусмотренные в наших внутренних правилах», – заявили в клубе.