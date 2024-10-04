  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» опознал и пожизненно отстранил еще двоих фанатов, кидавших предметы в Куртуа во время дерби
0

«Атлетико» опознал и пожизненно отстранил еще двоих фанатов, кидавших предметы в Куртуа во время дерби

«Атлетико» опознал еще двоих фанатов, кидавших предметы в Тибо Куртуа на дерби.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали различные предметы в Куртуа и желали голкиперу «Реала» смерти.

«Работа по установлению лиц, причастных к инцидентам во время дерби в прошлое воскресенье, которую наш отдел безопасности проводит совместно с полицией, позволила установить местонахождение еще двоих человек, участвовавших в стычках. Оба из них – сосьос клуба, они будут отстранены навсегда, как уже произошло с фигурантом, личность которого была установлена ​​в тот же вечер. Расследование с целью выявления новых причастных лиц продолжается, и клуб накажет всех лиц, принимавших участие в этих инцидентах.

«Атлетико Мадрид» вновь заявляет о своем осуждении неоправданных действий, которые нанесли серьезный ущерб имиджу клуба, и подтверждает свою политику абсолютной нетерпимости к насилию, в связи с чем будет продолжать преследовать любые проявления такого рода и применять санкции, предусмотренные в наших внутренних правилах», – заявили в клубе.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
logoТибо Куртуа
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» накажут частичным закрытием трибун на 3 матча Ла Лиги и штрафом в 45 тысяч евро за поведение фанатов в дерби с «Реалом»
102 октября, 19:15
Министр спорта Испании о фанатах «Атлетико» в дерби: «Эти события запятнали великолепный имидж испанского футбола. Дадим решительный ответ, как только узнаем подробности»
161 октября, 12:29
Движение против нетерпимости пожаловалось в Генпрокуратуру Испании на поведение фанатов «Атлетико» в дерби. Требуют уголовной ответственности за расизм в адрес Винисиуса и пожелания смерти Куртуа
151 октября, 11:13
Вальдано о фанатах «Атлетико»: «Барса» и «Реал» справились со своими ультрас, не знаю, в чем тут дело»
1730 сентября, 20:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джеррард – лучший игрок «Ливерпуля» в XXI веке по версии Goal. Салах – 2-й, ван Дейк – 4-й, Трент – 6-й
6 минут назад
Эрмосо выложила оскорбления, полученные в соцсети: «Феминацистка. Ты никчемная. Иди на кухню, как велит Бог. Или займись другим видом спорта для лесбух»
1319 минут назад
У Лукаку 3 гола и 4 ассиста в шести матчах за «Наполи» Конте
720 минут назад
Луис де ла Фуэнте: «Агрессивным, нетолерантным людям не место в футболе, надо выдворить их со стадионов. В повседневной жизни они – никто и используют матчи, чтобы проявить себя»
325 минут назад
Тен Хаг об «МЮ»: «У этой команды есть вера, игроки не отказываются от нее. У них сильный менталитет, но если они хотят выигрывать трофеи, в других аспектах нужно улучшиться»
1029 минут назад
Дзюба про откровенные фото девушек в соцсетях: «Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Все мужчины, если они не подкаблучники, против. Делать это ради самооценки – дичь»
5740 минут назад
Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси – 2-й, Палмер – 4-й, Натхо – 7-й, Ямаль – 10-й
1851 минуту назад
Из-за оскорблений в адрес игроков с паспортом РФ прервали матч в Финляндии. Болельщиков, оскорблявших Лазарева и Еременко, выгнали со стадиона
1357 минут назад
Ривалдо: «Ямаль уже на уровне Винисиуса и Мбаппе. Ламин наслаждается футболом, у него большое будущее»
1259 минут назад
Учитесь у лучших! Смотрите «Прожектор Трибуны» – бесплатный курс спортивного блогинга от Спортса’‘
сегодня, 17:00Трибуна
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» против «Аль-Шабаба», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в субботу
34 минуты назадLive
Хавбек «Ахмата» Талаль: «Россия мне нравится, как и Грозный, люди приветливые, красивые. Уровень РПЛ высокий, здесь сильные игроки, впечатляющие стадионы»
6 минут назад
«Наполи» – «Комо». 2:1 – у Лукаку гол с пенальти и ассист на Мактоминея. Онлайн-трансляция
1121 минуту назадLive
За укус защитника «Блэкберна» Бэка форвард «Престона» Осмайич дисквалифицирован на 8 матчей
144 минуты назад
Набабкин о Головине: «Считает, что не готов перейти в клуб посильнее, раз подписал контракт с «Монако». В будущем он это сделает»
646 минут назад
Марселино о «Барсе»: «Становится похожей на машину. Раньше ее игроки возвращали себе мяч, чтобы владеть им, а теперь – чтобы контратаковать»
3сегодня, 16:58
Умер призер Евро-1972 в составе сборной СССР Анатолий Коньков. Ему было 75
5сегодня, 16:56
Головин о контракте с «Монако» до 2029-го: «Я счастлив, клуб верит в меня. Убежден, что мы продолжим добиваться больших успехов»
3сегодня, 16:21
Латышонок о «Зените» и «Балтике»: «Сейчас приходится больше играть ногами. Моментов может быть 2 за матч, но ты должен отреагировать качественно. Это намного тяжелее»
2сегодня, 16:10
Смородская о сборной: «Надо играть со своими клубами – с ЦСКА, «Динамо», «Ростовом». Это интереснее, чем матчи с Вьетнамом»
13сегодня, 15:56