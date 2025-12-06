Юрий Никифоров: «Перед нашим «Спартаком» в каждом матче стояла одна задача – победа. Не будь Романцев так требователен, возможно, не добились бы таких результатов в чемпионате и ЛЧ»

Никифоров: перед нашим «Спартаком» в каждом матче стояла одна задача – победа.

Экс-защитник «Спартака » Юрий Никифоров вспомнил период под руководством Олега Романцева в 1990-х.

«Приоритетов не было. Перед «Спартаком» в каждом матче стояла только одна задача – победа. Прекрасно помню, как в один из сезонов мы досрочно стали чемпионами, сыграв в «Лужниках» вничью. После матча в раздевалке стояла гробовая тишина – как будто проиграли и заняли 10-е место!

Когда зашел Иваныч [Романцев], все сидели с опущенными головами. Возможно, прямо такой максимализм – это не очень хорошо. Сейчас я уже рассуждаю как тренер, иногда говорю ребятам, что очко – это тоже шаг вперед. Но тогда было так. С другой стороны, не будь Иваныч так требователен, возможно, «Спартак» не добился бы таких результатов в чемпионате России и той же Лиге чемпионов», – сказал Никифоров.