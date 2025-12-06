  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Никифоров: «Перед нашим «Спартаком» в каждом матче стояла одна задача – победа. Не будь Романцев так требователен, возможно, не добились бы таких результатов в чемпионате и ЛЧ»
17

Юрий Никифоров: «Перед нашим «Спартаком» в каждом матче стояла одна задача – победа. Не будь Романцев так требователен, возможно, не добились бы таких результатов в чемпионате и ЛЧ»

Никифоров: перед нашим «Спартаком» в каждом матче стояла одна задача – победа.

Экс-защитник «Спартака» Юрий Никифоров вспомнил период под руководством Олега Романцева в 1990-х.

«Приоритетов не было. Перед «Спартаком» в каждом матче стояла только одна задача – победа. Прекрасно помню, как в один из сезонов мы досрочно стали чемпионами, сыграв в «Лужниках» вничью. После матча в раздевалке стояла гробовая тишина – как будто проиграли и заняли 10-е место!

Когда зашел Иваныч [Романцев], все сидели с опущенными головами. Возможно, прямо такой максимализм – это не очень хорошо. Сейчас я уже рассуждаю как тренер, иногда говорю ребятам, что очко – это тоже шаг вперед. Но тогда было так. С другой стороны, не будь Иваныч так требователен, возможно, «Спартак» не добился бы таких результатов в чемпионате России и той же Лиге чемпионов», – сказал Никифоров.

Что делать с Хаби Алонсо?25222 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЮрий Никифоров
logoОлег Романцев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев о сборной России: «Более педантичного отношения к новичкам давно не видел. В «Балтику» приезжают Писарев, Никифоров. Меня спрашивали о показателях Варатынова, Петрова и Сауся»
12 ноября, 17:24
Легионеры из России в ЛЧ друг против друга: Хохлов забивал Овчинникову, Юран – команде Канчельскиса
4 ноября, 15:25
Генич о невызове Умярова в сборную: «Бывает, что игрок не нравится тренеру. Может, Карпину больше по душе то, что умеют делать Глебов, Баринов и Кисляк. Конкуренты мощные, серьезные»
4 сентября, 09:25
Романцев о том, что «Спартак» «собирал все сливки советского футбола»: «Бог таким сказочникам судья. Брали тех, кто хотел играть именно за ромбик, Карпин приходил не в статусе звезды»
3 июля, 05:52
Главные новости
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
23 минуты назад
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
34 минуты назад
«Арсенал» дожал «Вулверхэмптон» – 2:1! Арокодаре сравнял на 90-й, Москера забил в свои на 94-й, у вратаря Джонстона тоже автогол
35 минут назад
Сака мог быть в офсайде перед угловым, с которого «Арсенал» забил «Вулверхэмптону» – пас до Букайо не дошел. Судьи не зафиксировали «вне игры»
35 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Вулверхэмптон», «Челси» победил «Эвертон», «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона»
36 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Мец», «Монако» Головина сыграет с «Марселем» в воскресенье
37 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Осасуну», «Атлетико» победил «Валенсию», «Реал» встретится с «Алавесом» в воскресенье
38 минут назад
«Он черный, но после нашего разговора будет белым». Тренер ЮАР осудил игрока за опоздание на сбор и назвал его агента «маленькой женщиной». Политики призвали расследовать расизм и сексизм
52 минуты назад
Месси сыграл в футбол в Хайдарабаде с министром штата Телингана. Индийский политик дважды не смог отдать точный пас
сегодня, 20:35Видео
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 10-й
сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о Салахе: «Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком. Нет проблем, которые нужно урегулировать»
7 минут назад
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
45 минут назад
Чемпионат Италии. «Лацио» вдевятером победил «Парму», «Аталанта» обыграла «Кальяри», «Милан» встретится с «Сассуоло» в воскресенье
49 минут назад
Юрий Семин: «Дегтярев как министр спорта выполняет свои задачи и работает неплохо. Министерство выполняет те цели, которые ставит перед собой»
сегодня, 21:20
Энрике о 3:2 с «Мецом»: «Знали, что будет тяжело. Второй тайм для «ПСЖ» был очень трудным, нам не хватало баланса, чтобы контролировать матч»
сегодня, 21:12
«Арсенал» не нанес удар в створ за 1-й тайм впервые в сезоне АПЛ – в игре с «Вулвс» с 20-го места
сегодня, 21:03
Уайта заменили из-за повреждения в 1-м тайме матча с «Вулвс». У защитника «Арсенала» вторая травма в сезоне
сегодня, 20:57
Флик о 2:0 с «Осасуной»: «Барса» контролировала игру, очень хорошо оборонялась. Важно было набрать 3 очка. Педри – невероятный игрок, он феноменален»
сегодня, 20:56
Эрик Гарсия о 2:0 с «Осасуной»: «Когда в центре поля проблемы – отдай мяч Педри, и он все решит. Победа гарантирует «Барсе» спокойное воскресенье: мы увеличиваем отрыв»
сегодня, 20:44
Лучшие игроки сезона в «Челси» отдыхали на яхте Абрамовича, рассказал Джо Коул: «Там были Терри, Лэмпард. Я туда не попал – политика изменилась. Может, парни испортили там ковер»
сегодня, 20:42