Авиакомпания Red Wings извинилась перед «Акроном» за срыв вылета в Петербург на игру с «Зенитом»: «Мы досконально рассмотрим это недоразумение. Будем болеть за победу команды»

Авиакомпания Red Wings извинилась перед «Акроном » за инцидент со срывом вылета в Санкт-Петербург.

Ранее «Акрон» с большой задержкой прибыл в Петербург перед матчем против «Зенита» в 18-м туре Мир РПЛ . Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

«Авиакомпания с большим уважением относится к каждому пассажиру и всегда выполняет свои обязательства.

Поэтому мы досконально рассмотрим это недоразумение, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов. Коллектив авиакомпании приносит команде «Акрона» искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре», – сообщили в Red Wings.

