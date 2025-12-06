  • Спортс
Авиакомпания Red Wings извинилась перед «Акроном» за срыв вылета в Петербург на игру с «Зенитом»: «Мы досконально рассмотрим это недоразумение. Будем болеть за победу команды»

Ранее «Акрон» с большой задержкой прибыл в Петербург перед матчем против «Зенита» в 18-м туре Мир РПЛ. Red Wings использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса.

«Авиакомпания с большим уважением относится к каждому пассажиру и всегда выполняет свои обязательства.

Поэтому мы досконально рассмотрим это недоразумение, установим причины и исключим повторение подобных эксцессов. Коллектив авиакомпании приносит команде «Акрона» искренние извинения за задержку и будет болеть за победу команды в предстоящей важной игре», – сообщили в Red Wings.

Директор «Акрона» о позднем прилете в Петербург: «Авиакомпания повела себя безответственно. Перед важной игрой с «Зенитом» нарушен график восстановления»

