Непомнящий считает, что Роналду и Португалия не выиграют ЧМ: «Поколение выросло. Как у России когда‑то было – игрок на игроке, все высочайшего уровня, а ничего не выиграли»
Непомнящий: Роналду не выиграет ЧМ с Португалией.
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий не верит в победу Португалии на ЧМ-2026.
– Одна из главных интриг чемпионата – выиграет ли Криштиану Роналду в своей карьере кубок мира.
– Этого не будет. Поколение выросло, но все‑таки они так останутся без кубка мира.
Как у нас когда‑то сборная России была – игрок на игроке, все высочайшего уровня, а ничего не выиграли.
Роль Криштиану может быть как движителя, так и, наоборот, тормоза. Это будет вопрос. Думаю, что, к сожалению, чемпионат мира он в своей карьере так и не выиграет, – сказал Непомнящий.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1598 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости