  • Непомнящий считает, что Роналду и Португалия не выиграют ЧМ: «Поколение выросло. Как у России когда‑то было – игрок на игроке, все высочайшего уровня, а ничего не выиграли»
28

Непомнящий: Роналду не выиграет ЧМ с Португалией.

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий не верит в победу Португалии на ЧМ-2026.

– Одна из главных интриг чемпионата – выиграет ли Криштиану Роналду в своей карьере кубок мира.

– Этого не будет. Поколение выросло, но все‑таки они так останутся без кубка мира.

Как у нас когда‑то сборная России была – игрок на игроке, все высочайшего уровня, а ничего не выиграли.

Роль Криштиану может быть как движителя, так и, наоборот, тормоза. Это будет вопрос. Думаю, что, к сожалению, чемпионат мира он в своей карьере так и не выиграет, – сказал Непомнящий.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
