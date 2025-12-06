Антони хочет сыграть за Бразилию на ЧМ-2026: «Анчелотти – тренер, умеющий побеждать. С ним у нас есть шанс»

Антони хочет сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Вингер «Бетиса » Антони выразил желание выступить за сборную Бразилии на ЧМ-2026 .

«Это мечта – носить форму своей национальной сборной и играть на чемпионате мира. Это мечта.

Но сначала мне нужно хорошо выступить за «Бетис», прежде чем я смогу попасть в сборную. Я должен выполнять свою работу, должен внести свой вклад в успехи команды, и я буду продолжать это делать.

Теперь с нами Карло Анчелотти – это тренер, который умеет побеждать. Это очень важно. С Анчелотти у нас есть шанс.

Когда говорят о сборной Бразилии , для меня она лучшая в мире, поэтому она должна бороться за все титулы», – сказал Антони .