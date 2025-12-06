Тюкавин о 10-м месте «Динамо»: «Мы все еще фавориты. Все нормально будет. Если выиграем все матчи, будем в тройке, возможно»

Константин Тюкавин: «Динамо» может быть в тройке, если выиграет все матчи.

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин считает, что команда еще может войти в тройку лучших в этом сезоне Мир РПЛ .

На данный момент бело-голубые находятся на 10-й позиции в таблице чемпионата, набрав 20 очков в 17 матчах. Отставание от третьей команды турнира – «Зенита» – составляет 16 баллов.

– Каким местом вы бы был довольны в этом сезоне?

– Я думаю, мы все еще фавориты. Все нормально будет. Нам остается только исправлять ситуацию. Будет много думок в отпуске.

– По силам ли тройка?

– Посмотрим. Если выиграем все игры, возможно, будем в тройке, – сказал Константин Тюкавин .