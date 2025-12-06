Мостовой котирует Гусева выше Романова: «Ролан – мой друг, в прошлом футболист. Вадима две недели назад никто не знал. У него еще и лицензии нет»
Александр Мостовой: Ролана Гусева котирую выше Вадима Романова.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кого из тренеров котирует выше – Вадима Романова или Ролана Гусева.
6 декабря «Спартак» и «Динамо» сыграют в 18-го тура матче Мир РПЛ.
«Гусева, конечно! Ролан – мой друг и в прошлом футболист. Романова две недели назад никто не знал. У него еще и лицензии нет», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
