Мостовой котирует Гусева выше Романова: «Ролан – мой друг, в прошлом футболист. Вадима две недели назад никто не знал. У него еще и лицензии нет»

Александр Мостовой: Ролана Гусева котирую выше Вадима Романова.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кого из тренеров котирует выше – Вадима Романова или Ролана Гусева .

6 декабря «Спартак» и «Динамо » сыграют в 18-го тура матче Мир РПЛ .

«Гусева, конечно! Ролан – мой друг и в прошлом футболист. Романова две недели назад никто не знал. У него еще и лицензии нет», – сказал Александр Мостовой.