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«Атлетико» накажут частичным закрытием трибун на 3 матча Ла Лиги и штрафом в 45 тысяч евро за поведение фанатов в дерби с «Реалом»

Стали известны санкции в отношении «Атлетико» за поведение фанатов в дерби с «Реалом».

Матч 8-го тура Ла Лиги (1:1) на «Метрополитано» приостанавливали во 2-м тайме после того, как фанаты «матрасников» стали бросать с трибун предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Болельщики «Атлетико» также скандировали оскорбительные кричалки о соперниках. 

Как передает As, Комитет по соревнованиям Королевской федерации футбола Испании принял решение оштрафовать «Атлетико» на 45 тысяч евро и частично закрыть южную трибуну «Метрополитано», где располагаются ультрас «Атлетико», на три следующих домашних матча команды в Ла Лиге – против «Леганеса», «Лас-Пальмаса» и «Алавеса». «Атлетико» также предупредили о возможном полном закрытии трибун в случае повторного нарушения.

В постановлении комитета инциденты квалифицированы как «особо серьезные». Также утверждается, что бросание предметов в Куртуа могло привести к травме, учитывая расстояние между трибуной и вратарем. Кроме того, по мнению комитета, «Атлетико» «не принял достаточных мер для предотвращения серьезных инцидентов», а меры по идентификации виновных счел «недостаточными до полной идентификации всех вовлеченных болельщиков». При этом жалоба на «провокационное поведение» Куртуа со стороны «Атлетико» не была принята во внимание, поскольку это «ни в коем случае не может оправдать» произошедшее.

«Атлетико» сможет подать апелляцию на решение комитета в течение 10 дней или обратиться в суд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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болельщики
logoТибо Куртуа
Метрополитано
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