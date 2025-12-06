  • Спортс
  Франк про 0+1 Симонса: «Дамсгор провел два сезона, прежде чем расцвел в третьем. Можно сравнить эту ситуацию с Виртцем. Хави принесет пользу «Тоттенхэму»
Франк про 0+1 Симонса: «Дамсгор провел два сезона, прежде чем расцвел в третьем. Можно сравнить эту ситуацию с Виртцем. Хави принесет пользу «Тоттенхэму»

Томас Франк: Симонс еще принесет пользу «Тоттенхэму».

Главный тренер «Тоттенхэм» Томас Франк ответил на вопрос о том, может ли Хави Симонс быть для него так же важен, как Миккель Дамсгор в период работы в «Брентфорде».

«Конечно. Это одна из причин, почему его приобрели. У него очень большой потенциал стать плеймейкером, креативщиком и при этом завершать моменты. Думаю, что он очень хорош в реализации моментов, хорош в забивании голов, всегда находится в нужных позициях. Убежден, что Хави принесет нам пользу.

Иногда есть команда, в которую приходишь, там все гладко, все работает, никаких проблем – и бац, появляешься ты. Можно сравнить эту ситуацию с Флорианом Виртцем и «Ливерпулем», который стал чемпионом в прошлом сезоне. Не все так просто. Требуется немного больше времени.

Но если игрок хорошо тренируется, сохраняет правильный настрой, продолжает делать правильные вещи, шаг за шагом, то мы увидим его расцвет. Я в этом не сомневаюсь.

Мы судим его по текущей игре, но, вероятно, через год-два придет время сказать: «О, он настолько хорош?». Сейчас все говорят о Дамсгоре. Он провел два сезона, прежде чем по-настоящему расцвел в третьем», – сказал Томас Франк.

В этом сезоне 22-летний Симонс провел 11 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу. Английский клуб приобрел его у «Лейпцига» за 60 миллионов евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
