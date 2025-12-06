Роберто Баджо: «Надеюсь, Италия верентся на ЧМ и не разочарует»

Баджо: надеюсь, Италия верентся на ЧМ и не разочарует.

Экс-форвард сборной Италии Роберто Баджо надеется на выход команды на ЧМ-2026 .

«Я надеюсь, что Италия наконец-то вернется на чемпионат мира. Рассчитываю, что она будет там и не разочарует людей, которые хотят увидеть Италию на ЧМ», – сказал Баджо.

Сборная Италии выступит в плей-офф за выход на ЧМ-2026. Первый соперник – Северная Ирландия.