Роберто Баджо: «Надеюсь, Италия верентся на ЧМ и не разочарует»
Баджо: надеюсь, Италия верентся на ЧМ и не разочарует.
Экс-форвард сборной Италии Роберто Баджо надеется на выход команды на ЧМ-2026.
«Я надеюсь, что Италия наконец-то вернется на чемпионат мира. Рассчитываю, что она будет там и не разочарует людей, которые хотят увидеть Италию на ЧМ», – сказал Баджо.
Сборная Италии выступит в плей-офф за выход на ЧМ-2026. Первый соперник – Северная Ирландия.
Опубликовано: Sports
Источник: Triveneto Goal
