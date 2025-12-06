Денис Глушаков: «Хочу потренировать и поработать, но есть нюансы, которые не нравятся. Много спортивных директоров и агентов – они больше управляют клубами, чем тренеры»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о желании начать тренерскую карьеру.
– Готовы ли вы морально к тренерской работе?
– Я не работаю, не могу так сказать. Я хочу потренировать и поработать. Конечно, готов, если будут какие-то предложения. Но здесь палка о двух концах.
Чтобы тренировать, у специалиста должен быть опыт в тренировочном процессе, но есть просто много нюансов, которые мне не нравятся в тренерской работе сейчас, нынешнего поколения.
Мне кажется, тренер должен управлять командой и собирать команду. А не так, как сейчас.
Много разных спортивных директоров и агентов вокруг клуба. Они, можно сказать, иногда больше управляют клубами и командами, чем тренеры. А получает за все это главный тренер, – сказал Денис Глушаков.