«Спартаку» надо взять риск на себя и оставить Романова. Если пригласить иностранца, ответственности никакой». Гладилин о красно-белых

Гладилин: «Спартаку» надо взять ответственность и оставить Романова главным тренером.

Бывший футболист «Спартака » Валерий Гладилин считает, что руководству красно-белых нужно взять ответственность на себя.

«Думаю, «Спартак» может оставить Романова главным тренером. Надо брать риск на себя, это ответственность руководителей.

А если пригласить иностранного тренера, заплатить ему денег, ответственности никакой. Будет означать, что не справится именитый тренер. «Лукойл» и «Спартак» должны взять ответственность на себя. Такая же ситуация у Гусева в «Динамо», — сказал Гладилин.

Вадим Романов принял «Спартак» 11 ноября после ухода Деяна Станковича. Под его руководством красно-белые победили ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также проиграли «Балтике» (0:1).