Тухель раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ: «Мне не нравится, могли обойтись без этого»

Тухель раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ: мне не нравится.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ-2026.

«Мне это не нравится, мы могли бы обойтись без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это сцена и развлечение.

Я прекрасно понимал, что в этот день речь будет идти не о глубоком понимании футбола», – сказал Тухель в интервью BBC Sport.

Красная дорожка жеребьевки ЧМ: хитрый Коллина, стыдное селфи, коверкающий Гретцки. Трамп – пританцовывал

Трампу вручили Премию мира – от ФИФА. Что за подарок от друга Инфантино?

«Футбол – король спорта». Речь Трампа на жеребьевке ЧМ-2026