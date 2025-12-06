Тухель раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ: «Мне не нравится, могли обойтись без этого»
Тухель раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ: мне не нравится.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал церемонию жеребьевки ЧМ-2026.
«Мне это не нравится, мы могли бы обойтись без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это сцена и развлечение.
Я прекрасно понимал, что в этот день речь будет идти не о глубоком понимании футбола», – сказал Тухель в интервью BBC Sport.
Красная дорожка жеребьевки ЧМ: хитрый Коллина, стыдное селфи, коверкающий Гретцки. Трамп – пританцовывал
Трампу вручили Премию мира – от ФИФА. Что за подарок от друга Инфантино?
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1598 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости