Головин о Мбаппе: «Самый сильный игрок в мире! Он создает моменты и без голов делает большой объем работы. Холанд более зависимый, его эффективность падает, когда он не забивает»

Александр Головин считает Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

– А в целом Мбаппе – машина?

– Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!

– Не Холанд?

– Нет. Когда Холанд не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает!

Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанд в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира, – сказал полузащитник « ».

С 2017 года выступал за « », в составе которого 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.

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