Головин о Мбаппе: «Самый сильный игрок в мире! Он создает моменты и без голов делает большой объем работы. Холанд более зависимый, его эффективность падает, когда он не забивает»
Александр Головин считает Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.
– А в целом Мбаппе – машина?
– Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!
– Не Холанд?
– Нет. Когда Холанд не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает!
Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанд в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира, – сказал полузащитник «Монако».
С 2017 года Килиан выступал за «ПСЖ», в составе которого 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.
За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.