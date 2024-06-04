Головин о Мбаппе: «Самый сильный игрок в мире! Он создает моменты и без голов делает большой объем работы. Холанд более зависимый, его эффективность падает, когда он не забивает»

Теги ПСЖ Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Александр Головин Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин считает Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

– А в целом Мбаппе – машина?

– Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!

– Не Холанд?

– Нет. Когда Холанд не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает!

Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанд в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира, – сказал полузащитник «Монако».

С 2017 года Килиан выступал за «ПСЖ», в составе которого 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.

🐢 Мбаппе перешел в «Реал». Контракт – до 2029 года

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6 комментариев
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видели мы его моменты против Дортмунда
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Ответ QWertY
видели мы его моменты против Дортмунда
Мбаппе лучший бомбардир лч
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кого и чё мбаппе там создаёт!?)) такой же замыкальщик как рональда, холанд и левандовски.
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Саня дело говорит, Мбаппе очень сильный футболист, в Реал Мадриде должен заиграть ещё лучше. И техника у него есть, и скорость, и удар, и голевое чутье, и в важных матчах может решать( хет-трик против Барсы, гениальный матч против Аргентины на ЧМ 2018).
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