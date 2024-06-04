Головин об Аршавине: «Для меня он был русским Роналдиньо или Месси. Сравнивать себя с ним не готов»

Теги Монако Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин не стал сравнивать себя с Андреем Аршавиным .

– В 2017 году вы сказали: «В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против».

Сейчас есть осознание, что способны повторить по успешности карьеру Аршавина?

– Мне сложно сравнивать себя с другими футболистами. Людям со стороны, уверен, виднее. В моей голове Аршавин до сих остается легендой российского футбола. Я вырос на его матчах, на его действиях на поле. Для меня он был русским Роналдиньо или русским Месси. Его футбол явно отличался от футбола других. А себя с ним сравнивать не готов.

– Андрей Сергеевич недавно заявил: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет». Смело или по делу?

– Это его мнение. Мне сложно тут что-либо оспаривать. А если Сафонов перейдет в «ПСЖ» и заиграет там, то, возможно, еще один футболист появится за последние 50 лет. Кто знает... – сказал Головин.

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5 комментариев
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Ну во первых вы разного амплуа, а во вторых Аршавин действительно зажёг Европу, пусть и короткое время, но поиграл на высшем уровне. Головин хороший грамотный игрок, добротный но не более
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Авейру : А я?.. Головин : А ты в пролёте.. Над Катаром.. А-ха-ха-ха.. 🤭😆🛬
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