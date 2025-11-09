  • Спортс
  • Станкович об отмене красной Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР»
Станкович об отмене красной Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР»

Станкович об отмене красной карточки Мелкадзе: только здесь такое бывает.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не встречал случаев, когда красную карточку отменяли уже после матча.

КДК РФС ранее отменил красную карточку форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе, которую ему показали 2 ноября в матче 14‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:2).

Сегодня «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 15‑го тура.

– Сегодня практически такой же состав, как и в Кубке России. С чем это связано?

– Команда провела хороший матч с «Локомотивом», одержала уверенную победу, поэтому мы решили, что сегодня будут играть те же ребята. В принципе, у ребят было два дня для восстановления, поэтому я не думаю, что с этим могут быть проблемы.

– Чего ждете от соперника?

– После смены тренера «Ахмат» обрел баланс, нашел свою игру, играет организованно, практически любому сопернику доставляет трудности, особенно дома. В последней игре у них не получилось, но там достаточно рано было удаление, которое потом отменили. Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь.

Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что я понимаю его чувства. Если он несправедливо был удален и карточка была отменена, то это здорово. Но это означает, что шесть человек, которые обслуживали эту игру, ошиблись, плюс еще ВАР. Эта ошибка была признана. Это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать. Я же концентрируюсь на футболе и игре своей команды, – сказал Станкович.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
КДК РФС
