Газзаев о «Зените»: «Гегемонию надо постоянно подтверждать. Они не играют так подавляюще, как в прошедших сезонах»

Газзаев о «Зените»: гегемонию надо постоянно подтверждать.
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Зенита» в этом сезоне.
Сегодня «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
«Зенит» не играет так подавляюще, как это было в прошедших сезонах, но надо отметить, что команды из второй части таблицы стали внимательнее относится к лидерам. Мы сегодня видели, что «Зенит» вроде и хочет, но, может, уже и наелся чемпионствами.
Хотя мы уже привыкли, что «Зенит» побеждает. Клуб стремится быть наверху всегда, но игроки должны понимать, что если ты претендуешь на гегемонию, это надо постоянно подтверждать», – сказал Газзаев.
