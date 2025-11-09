Газзаев о «Зените»: «Гегемонию надо постоянно подтверждать. Они не играют так подавляюще, как в прошедших сезонах»

Газзаев о «Зените»: гегемонию надо постоянно подтверждать.

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Зенита » в этом сезоне.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Зенит» не играет так подавляюще, как это было в прошедших сезонах, но надо отметить, что команды из второй части таблицы стали внимательнее относится к лидерам. Мы сегодня видели, что «Зенит» вроде и хочет, но, может, уже и наелся чемпионствами.

Хотя мы уже привыкли, что «Зенит» побеждает. Клуб стремится быть наверху всегда, но игроки должны понимать, что если ты претендуешь на гегемонию, это надо постоянно подтверждать», – сказал Газзаев.