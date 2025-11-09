Судья Цыганок поставил пенальти в ворота «Оренбурга» за фол на Баринове сразу после отмены предыдущего 11-метрового. Комличенко забил за «Локо» с точки
Судья поставил пенальти в ворота «Оренбурга» сразу после отмены предыдущего.
Арбитр Сергей Цыганок поставил пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Локомотивом» (1:0) сразу после отмены предыдущего.
На 66-й минуте Цыганок зафиксировал фол в штрафной со стороны Чичинадзе на Александре Руденко. Арбитр назначил пенальти в ворота Богдана Овсянникова и показал красную карточку защитнику «Оренбурга». Однако после просмотра ВАР рефери отменил оба решения к 70-й минуте.
На 71-й минуте защитник Фахд Муфи в подкате снес в штрафной полузащитника «Локо» Дмитрия Баринова. Затем Зелимхан Бакаев пробил недалеко от вратарской, но удар был заблокирован. После этого арбитр принял решение назначить пенальти, посчитав, что Муфи фолил на Баринове.
Нападающий железнодорожников Николай Комличенко реализовал удар на 72-й минуте.
