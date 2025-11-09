Черчесов перед «Спартаком»: «Ахмат» готов. Хотим выиграть, показать хороший и агрессивный футбол. Единственный вопрос был, кто у них сыграет в атаке. В остальном все понятно»
Черчесов перед «Спартаком»: «Ахмат» хочет выиграть.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассчитывает на победу в матче против «Спартака» в 15‑м туре Мир РПЛ.
«Мы играем дома. Хотим показать хороший футбол, агрессивный футбол. Хотим выиграть. Мы готовы к «Спартаку». Был единственный вопрос: кто у «Спартака» сыграет в атаке — Угальде или Гарсия. В остальном все было понятно», – сказал Черчесов.
Что «Динамо» делать с Карпиным?4316 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости