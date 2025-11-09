«Локо» выбежал 3 в 1 к штрафной «Оренбурга» при 1:0 на 96-й минуте. Мялковский не забил в пустые ворота после передачи Карпукаса

«Локо» не смог забить «Оренбургу», оказавшись в большинстве у ворот соперника.

«Локомотив» не реализовал потенциально опасную атаку в концовке матча с «Оренбургом ».

Железнодорожники дома одержали победу со счетом 1:0 в 15-м туре Мир РПЛ .

На 96-й минуте полузащитник хозяев Артем Карпукас протащил мяч по левой стороне поля. Три игрока «Локомотива » выбежали к штрафной соперника, где их встречал только один игрок оренбуржцев.

Карпукас отдал поперечную передачу во вратарскую. Форвард Руслан Мялковский попытался замкнуть пас в падении перед пустыми воротами, но не попал в нижний угол.