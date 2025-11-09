  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вингера «Бенфики» Скьеллерупа обвиняют в отправке другу порно с несовершеннолетними, когда ему было 19 лет. Норвежец извинился в соцсетях и сообщил, что сотрудничает с полицией
2

Вингера «Бенфики» Скьеллерупа обвиняют в отправке другу порно с несовершеннолетними, когда ему было 19 лет. Норвежец извинился в соцсетях и сообщил, что сотрудничает с полицией

Андреас Скьеллеруп из «Бенфики» обвинен в отправке порно с несовершеннолетними.

Вингер «Бенфики» Андреас Скьеллеруп, вероятно, отослал другу порнографическое видео с участием несовершеннолетних, когда ему было 19 лет.

21-летний игрок опубликовал заявление в инстаграме, признав «ошибку», которую совершил, когда играл за датский клуб «Нордшелланд».

Он также заявил, что сотрудничал с датской полицией и был обвинен в преступлении, заявив, что его осудят «в ближайшем будущем» и, вероятно, приговорят к условному сроку. Футболист подчеркнул, что «готов к последствиям» и призвал людей «не смотреть и не распространять видео с вредоносным или оскорбительным контентом».

Заявление футболиста было сделано после того, как он был включен в состав сборной Норвегии на отборочные матчи чемпионата мира против Эстонии и Италии. До этого в датской прессе появились сообщения о том, что неназванному футболисту предъявлено обвинение в хранении или распространении материалов сексуального характера с участием лиц младше 18 лет.

Андреас заявил, что получил видео и поделился им с другом, не зная всего содержания, и удалил его, как только ему сообщили, что в нем содержится.

«То, что я сделал в Дании в то время, было противозаконным и недопустимым. Я несу за это полную ответственность. Я хотел бы извиниться прежде всего перед теми, кого затронуло это видео. Затем перед моими друзьями, семьей, работодателями, страной и всеми фанатами, которых я разочаровал.

Я хотел бы вернуться в прошлое и исправить свою ошибку. Я никогда раньше не совершал ничего противозаконного и не имел дел с полицией, поэтому долгое время находился в шоке от происходящего.

Преступление, за которое меня осудят, не отражает того, кто я как личность и какие ценности я отстаиваю», – написал Скьеллеруп.

Датские СМИ сообщили, что игрок должен предстать перед судом в конце ноября.

Что «Динамо» делать с Карпиным?4309 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoАндреас Скьеллеруп
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoсборная Норвегии по футболу
происшествия
соцсети
logoвысшая лига Дания
болельщики
logoНордшелланд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ахмат» – «Спартак». 0:1 – Солари забил на 36-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Карьерный сайт – лучшее место, чтобы узнать все о работе в Спортсе’’. Скорее заходите!
11 минут назадВакансия
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо Вальекано», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
12 минут назад
Тренер «Оренбурга» Белоруков о 0:1 с «Локо»: «Действия судьи были в одну сторону. Когда Комличенко был на газоне, сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал 2 минуты, никто не свистнул»
21 минуту назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Ахмата», «Локо» одолел «Оренбург», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Краснодар» встречается с «Балтикой»
41 минуту назадLive
Станкович об отмене красной Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР»
43 минуты назад
Гол Комличенко с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом» – 1:0. Мяч Николая на 78-й отменили из-за офсайда
58 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Астон Вилла» принимает «Борнмут», «Ньюкасл» в гостях у «Брентфорда»
сегодня, 14:03Live
Судья Цыганок удалил защитника «Оренбурга» Чичинадзе на фол на Руденко и назначил пенальти в ворота Овсянникова, однако отменил оба решения после ВАР
сегодня, 13:48
Семак об игре с «Крыльями»: «Увидели весенний футбол. Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но травы там почти нет, играли на земле»
сегодня, 13:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» разгромил «Шинник», «Енисей» обыграл «Черноморец», «Урал» победил в гостях СКА, «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
13 минут назад
Комличенко про 1:0 с «Оренбургом»: «В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. В 1-м тайме я не реализовал пару моментов, должны мастеровитее играть, увереннее побеждать»
17 минут назад
Мбаппе о Погба: «Поль еще никого не оставил равнодушным, многие возлагают большие надежды на его возвращение. Мы часто созваниваемся»
31 минуту назад
«Локомотив» выиграл впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья
39 минут назад
Чемпионат Германии. «Фрайбург» против «Санкт-Паули», «Штутгарт» – «Аугсбург»
41 минуту назадLive
«Локо» выбежал 3 в 1 к штрафной «Оренбурга» при 1:0 на 96-й минуте. Мялковский не забил в пустые ворота после передачи Карпукаса
44 минуты назад
«Райо Вальекано» – «Реал». Винисиус, Беллингем, Мбаппе и Гюлер в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
52 минуты назад
Черчесов перед «Спартаком»: «Ахмат» готов. Хотим выиграть, показать хороший и агрессивный футбол. Единственный вопрос был, кто у них сыграет в атаке. В остальном все понятно»
57 минут назад
Судья Цыганок поставил пенальти в ворота «Оренбурга» за фол на Баринове сразу после отмены предыдущего 11-метрового. Комличенко забил за «Локо» с точки
59 минут назад
Газзаев о «Зените»: «Гегемонию надо постоянно подтверждать. Они не играют так подавляюще, как в прошедших сезонах»
сегодня, 14:05