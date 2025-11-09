Вингера «Бенфики» Скьеллерупа обвиняют в отправке другу порно с несовершеннолетними, когда ему было 19 лет. Норвежец извинился в соцсетях и сообщил, что сотрудничает с полицией
Вингер «Бенфики» Андреас Скьеллеруп, вероятно, отослал другу порнографическое видео с участием несовершеннолетних, когда ему было 19 лет.
21-летний игрок опубликовал заявление в инстаграме, признав «ошибку», которую совершил, когда играл за датский клуб «Нордшелланд».
Он также заявил, что сотрудничал с датской полицией и был обвинен в преступлении, заявив, что его осудят «в ближайшем будущем» и, вероятно, приговорят к условному сроку. Футболист подчеркнул, что «готов к последствиям» и призвал людей «не смотреть и не распространять видео с вредоносным или оскорбительным контентом».
Заявление футболиста было сделано после того, как он был включен в состав сборной Норвегии на отборочные матчи чемпионата мира против Эстонии и Италии. До этого в датской прессе появились сообщения о том, что неназванному футболисту предъявлено обвинение в хранении или распространении материалов сексуального характера с участием лиц младше 18 лет.
Андреас заявил, что получил видео и поделился им с другом, не зная всего содержания, и удалил его, как только ему сообщили, что в нем содержится.
«То, что я сделал в Дании в то время, было противозаконным и недопустимым. Я несу за это полную ответственность. Я хотел бы извиниться прежде всего перед теми, кого затронуло это видео. Затем перед моими друзьями, семьей, работодателями, страной и всеми фанатами, которых я разочаровал.
Я хотел бы вернуться в прошлое и исправить свою ошибку. Я никогда раньше не совершал ничего противозаконного и не имел дел с полицией, поэтому долгое время находился в шоке от происходящего.
Преступление, за которое меня осудят, не отражает того, кто я как личность и какие ценности я отстаиваю», – написал Скьеллеруп.
Датские СМИ сообщили, что игрок должен предстать перед судом в конце ноября.