Головин о том, что перешел не в «Челси», а в «Монако»: «Не жалею. Вы видите, что сейчас с ними происходит»

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин считает правильным решением переход в «Монако», а не в «Челси».

– Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».

– Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал, – сказал Головин.

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34 комментария
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Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, да, чего уж. Если бы перешел и гипотетически остался года на 3 в составе, выиграл всего бы ЛЕ, ЛЧ и КЧМ. Подумаешь…Пфф
Играть ключевую роль в команде где тебя по настоящему ценят, важнее, чем просто быть в списке 30 ти других имен
+78
-11
+67
Ну, да, чего уж.
Если бы перешел и гипотетически остался года на 3 в составе, выиграл всего бы ЛЕ, ЛЧ и КЧМ.
Подумаешь…Пфф
+66
-18
+48
Ну, за 6 лет успели ЛЕ, ЛЧ взять. Сейчас Челси скатился, конечно. Но ведь можно было бы и в другой клуб уйти. Так что не понимаю, чем это хуже первых двух сезонов в Монако с 17 и 9 местом в не самой сильной Лиге 1.
+19
-2
+17
Только у Челси есть потенциал, а у Монако нет.
+28
-12
+16
Ответ CCCP{{BOOM}}
Только у Челси есть потенциал, а у Монако нет.
Особенно с тренером у которого 1 сезон тренерской работы, потенциалище!
+22
-11
+11
Правильно сделал! Нафиг нужны эти кубки Лиги Европы и Лиги Чемпионов, мелочь какая-то
+11
-2
+9
Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, да, чего уж. Если бы перешел и гипотетически остался года на 3 в составе, выиграл всего бы ЛЕ, ЛЧ и КЧМ. Подумаешь…Пфф
Конечно, правильно сделал. В Монако Головин лидер, а в Челси бы потух, как Жирков. Кто знает, какой была бы карьера у кудрявого тамбовца, если бы он вместо Челси перешёл в команду уровня Монако? Возможно, стал бы звездой большого масштаба, чем все остальные российские легионеры, поскольку Жирков в своё время был топчиком.
+9
-2
+7
🧐 Ну не знаю, а с Монако всё ок было в последние годы? Саня туда шел как в клуб-трамплин, а они так то за выживание 2 сезона боролись при Сане + в лч играли только в 2018 году.
За этот же период Челси выиграли Лигу Чемпионов 🏆 и Лигу Европы 🏆, пока монегаски шли на 15 месте в Лиге 1, так на всякий случай.

Понимаю, если бы он перешел в супер стабильный клуб и так говорил, но Монако...
+5
0
+5
Ответ Зеленский
А Головин как будто зажигает🤣
В сборную сезона Лиги 1 попал по версии некоторых популярных изданий. Так, фигня конечно.
+7
-3
+4
красиво звучит когда монако занял 2 место в чемпе, в 2024 году. но Головин пришел туда не в этом сезоне, а в 2018, и видимо расчет на то что никто уже не помнит какие провальные сезоны они выдали в первые его годы там, в одном из них Монако финишировал вообще на 17 месте, то есть на грани вылета, и это в более слабом чемпионате Франции.
+4
0
+4
Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, да, чего уж. Если бы перешел и гипотетически остался года на 3 в составе, выиграл всего бы ЛЕ, ЛЧ и КЧМ. Подумаешь…Пфф
Читал про эффект бабочки? Игроки не роботы ведь, чтобы одинаково играть всегда. Из-за прихода Головина все бы по-другому уже было и ничего бы мог не выиграть )
+4
0
+4
Ответ Ко-ко-джамбо
красиво звучит когда монако занял 2 место в чемпе, в 2024 году. но Головин пришел туда не в этом сезоне, а в 2018, и видимо расчет на то что никто уже не помнит какие провальные сезоны они выдали в первые его годы там, в одном из них Монако финишировал вообще на 17 месте, то есть на грани вылета, и это в более слабом чемпионате Франции.
Чистой воды популизм.
Реально, лучше бы Саша промолчал, чем такую ересь выдал
+3
-2
+1
Ответ Roma Tarasych
Ну, за 6 лет успели ЛЕ, ЛЧ взять. Сейчас Челси скатился, конечно. Но ведь можно было бы и в другой клуб уйти. Так что не понимаю, чем это хуже первых двух сезонов в Монако с 17 и 9 местом в не самой сильной Лиге 1.
В Монако ему было проще закрепится в обойме, так как лидеров там продают чаще и в целом уровень команды ниже. В том Челси молодого Головина почти не было шансов закрепиться. Что толку от ЛЕ и ЛЧ, выигранные на лавке с парой выходов на замену на 80+ ? Может вообще бы отправили в аренду в условный Портсмут и всё
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Хотел пожить в Монако, амбиций особо не было как и выдающихся способностей, давления особо нет что 5 ое что 9 ое место. В Челси большей частью полировал бы лавку
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странно что упор сделан на то что сейчас с Челси, вместо того как хорошо Головин заиграл в Монако и вырос как футболист. странное мышление. как и то почему он не переходит в лигу по сильнее? засиделся в Монако. понимаю что возможно топы не зовут, но можно же для разнообразия уже сменить чемпионат, дойти до АПЛ вообще было бы топ
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В Челси бы он не потянул однозначно, пошёл бы по арендам. Он не лучше Канте,Джординьо,даже Хаверца и Вернера
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в челси был бы глухим запасным , в монако игрок старта
русский топ игрок для средней команды
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Ну да, если бы перешёл,то выиграл бы всего лишь ЛЧ и КЧМ ,а так же поиграл бы с такими середняками Тиаго с,Аспи,Канте и т.д😃
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ну когда им интересовались, он мог бы перейти и выиграть ЛЧ с Челси...
потом бы уехал куда-нибудь при спаде Челси
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Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, да, чего уж. Если бы перешел и гипотетически остался года на 3 в составе, выиграл всего бы ЛЕ, ЛЧ и КЧМ. Подумаешь…Пфф
А может и не остался бы, а поехал бы после очередной травмы в аренду или плотно сидел бы на лавке радуясь минутам в кубке. В Монако же его подождать готовы и вклад в общее дело оценить по достоинству готовы. Опять же без лишнего давления от местных экспертов и таблоидов.
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К сожалению, в нашей стране нет качественного агентского бизнеса. Все через жопу, распили и откаты. А агенты как раз и должны заниматься развитием карьеры футболиста, монетизацией его скиллов и публичности. Головин разумеется просрал свою карьеру, взял условные 20% от своего потенциала, хотя мог бы 100%. Сейчас тут налетят эксперты и обоснуют мне как здорово быть в Монако. По факту наш самый лучший футболист, бездарно строит свою карьеру. И даже некому ему объяснить что не так. Слуцкий молодец, дал совет, он все таки более мудрый человек, понимает. А наши футболисты это же дети. Им по 20 лет. Вспомните себя в 20 лет, с монтажами бегали друг за другом, район на район, либо пивчанский пили. Либо книжки с запоем, неделями на диване. Так и футболисты, кроме как выполнять команды ничего не умеют. И уж точно в построении карьеры, развития своего Бренда, монетизации ее-они полные нули. И в России не дана возможность построения этого бизнеса, кумовство, двойные стандарты, Госденьги, а значит коррупция и неэффективность, все это не дает создавать агентский бизнес. Отсюда и футболистов нет, хотя будут ссылаться на что угодно. Путин, байден, паспорта виноваты. Но в том числе условия для ведения бизнеса. Их в РПл нет. Потому что какой-бы ты не был эффективный клуб, придет с госбюджетом и выкупит кого угодно. И им пофиг, на след год опять спишут казенные деньги. Агентов принято чморить, но они продукт своего времени. Уйдут всякие госраспильшики и чиновники, госбюджеты и наши менеджеры, вот тогда начнётся цивилизованный бизнес и футболисты будут не как Кокорин простирать карьеры
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этот Челси разнесёт монако😂
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