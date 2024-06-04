Головин о том, что перешел не в «Челси», а в «Монако»: «Не жалею. Вы видите, что сейчас с ними происходит»

Александр Головин считает правильным решением переход в «Монако», а не в «Челси».

– Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в « », а не в « ».

– Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал, – сказал .