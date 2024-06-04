Головин о том, что перешел не в «Челси», а в «Монако»: «Не жалею. Вы видите, что сейчас с ними происходит»
Александр Головин считает правильным решением переход в «Монако», а не в «Челси».
– Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».
– Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал, – сказал Головин.
Если бы перешел и гипотетически остался года на 3 в составе, выиграл всего бы ЛЕ, ЛЧ и КЧМ.
Подумаешь…Пфф
За этот же период Челси выиграли Лигу Чемпионов 🏆 и Лигу Европы 🏆, пока монегаски шли на 15 месте в Лиге 1, так на всякий случай.
Понимаю, если бы он перешел в супер стабильный клуб и так говорил, но Монако...
Реально, лучше бы Саша промолчал, чем такую ересь выдал
русский топ игрок для средней команды
потом бы уехал куда-нибудь при спаде Челси