«Локомотив» выиграл впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья

«Локомотив» выиграл впервые за 4 матча.
Сегодня команда тренера Михаила Галактионова обыграла «Оренбург» (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.
До этого «Локомотив» проиграл два матча подряд, а также сыграл вничью с «Акроном».
