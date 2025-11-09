«Локомотив» выиграл впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья

«Локомотив » выиграл впервые за 4 матча.

Сегодня команда тренера Михаила Галактионова обыграла «Оренбург » (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.

До этого «Локомотив» проиграл два матча подряд, а также сыграл вничью с «Акроном».