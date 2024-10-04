Марселино о «Барсе»: «Становится похожей на машину. Раньше ее игроки возвращали себе мяч, чтобы владеть им, а теперь – чтобы контратаковать»
«Это «Барса», которая очень много бегает. Бегает очень много – как в плане общего объема, так и по интенсивности. Если ты много бегаешь, да еще у тебя хорошие футболисты и четкая игровая идея, то естественно, команда становится похожей на машину.
Казалось, что у них был некий ген, который нельзя было игнорировать. А что мы видим теперь? Они владеют мячом, но это владение направлено на то, чтобы атаковать и добивать соперника снова и снова. Они прессингуют при потере мяча и затем завершают атаки.
Это довольно парадоксально. Команда забила 50% голов менее чем за пять передач. Это не то, к чему мы привыкли. Раньше они возвращали себе мяч, чтобы владеть им, а теперь возвращают, чтобы контратаковать.
Теперь они контролируют мяч для того, чтобы выиграть пространство, продвинуться вперед и завершить атаку. Это новые нюансы, которые мне очень нравятся. В отличие от «Реала», для «Барселоны» вертикальная игра лучше подходит для забивания голов», – сказал главный тренер «Вильярреала».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий