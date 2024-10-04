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Марселино перед «Реалом»: «У них почти не было предсезонки, важные игроки травмировались, они будут все сильнее. Я предпочел бы, чтобы «Мадрид» не проиграл в ЛЧ»

Тренер «Вильярреала» оценил неудачный старт сезона мадридского «Реала».

Команды сыграют между собой в девятом туре Ла Лиги 5 октября.

«Я предпочел бы, чтобы «Реал» не проиграл в Лиге чемпионов (0:1 от «Лилля» – Спортс’‘). Они прервали 37-матчевую серию без поражений, и теперь на собственном стадионе они захотят немедленно исправить положение.

Это команда, которая давно не проигрывала на «Бернабеу», так что мы знаем, что будет очень сложно. У них также есть динамит в атаке, так что будет еще сложнее.

«Реал» тяжело стартовал, потому что у них практически не было предсезонки, а также из-за травм важных игроков на некоторых позициях. Но совокупность всех факторов приведет к тому, что они будут выступать все лучше и лучше.

Я думаю, что сейчас они лучше, чем были на старте», – заявил главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Cadena SER
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoМарселино Гарсия Тораль
logoЛа Лига
logoСантьяго Бернабеу
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