Марселино перед «Реалом»: «У них почти не было предсезонки, важные игроки травмировались, они будут все сильнее. Я предпочел бы, чтобы «Мадрид» не проиграл в ЛЧ»
Команды сыграют между собой в девятом туре Ла Лиги 5 октября.
«Я предпочел бы, чтобы «Реал» не проиграл в Лиге чемпионов (0:1 от «Лилля» – Спортс’‘). Они прервали 37-матчевую серию без поражений, и теперь на собственном стадионе они захотят немедленно исправить положение.
Это команда, которая давно не проигрывала на «Бернабеу», так что мы знаем, что будет очень сложно. У них также есть динамит в атаке, так что будет еще сложнее.
«Реал» тяжело стартовал, потому что у них практически не было предсезонки, а также из-за травм важных игроков на некоторых позициях. Но совокупность всех факторов приведет к тому, что они будут выступать все лучше и лучше.
Я думаю, что сейчас они лучше, чем были на старте», – заявил главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.
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