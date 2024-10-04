«Энрике недоволен Доннаруммой, но и Сафонов его не убедил». Журналист L’Équipe о вратарях «ПСЖ»

Журналист из Франции оценил шансы Матвея Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».

Ранее издание L’Équipe заявило, что главный тренер парижан Луис Энрике сомневается в Джанлуиджи Доннарумме из-за ошибок итальянского голкипера.

– Энрике хочет сделать Сафонова основным вратарем?

– Это не совсем так. Да, Энрике недоволен Доннаруммой , но его не убедил и Сафонов , а [Арнау ] Тенас все еще остается вариантом.

Так что выбор между тремя вратарями остается открытым, – сказал «Спорт-Экспрессу » заместитель главного редактора L’Équipe Жан-Филип Леклер.

😨 Доннарумма ужасно вернулся. Два удара в створ, две ошибки – два гола