«Энрике недоволен Доннаруммой, но и Сафонов его не убедил». Журналист L’Équipe о вратарях «ПСЖ»
Журналист из Франции оценил шансы Матвея Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».
Ранее издание L’Équipe заявило, что главный тренер парижан Луис Энрике сомневается в Джанлуиджи Доннарумме из-за ошибок итальянского голкипера.
– Энрике хочет сделать Сафонова основным вратарем?
– Это не совсем так. Да, Энрике недоволен Доннаруммой, но его не убедил и Сафонов, а [Арнау] Тенас все еще остается вариантом.
Так что выбор между тремя вратарями остается открытым, – сказал «Спорт-Экспрессу» заместитель главного редактора L’Équipe Жан-Филип Леклер.
😨 Доннарумма ужасно вернулся. Два удара в створ, две ошибки – два гола
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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