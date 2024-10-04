Энрике сомневается в Доннарумме из-за ошибок. Сафонов и Тенас могут получить больше шансов в «ПСЖ» (L’Équipe)
Луис Энрике сомневается в Джанлуиджи Доннарумме из-за ошибок.
Как сообщает Maxifoot со ссылкой на L’Équipe, Доннарумма может потерять статус основного голкипера. Матвей Сафонов и Арнау Тенас при этом могут получить больше шансов в «ПСЖ».
Не исключено, что больше практики получит Тенас. У бывшего игрока «Барселоны» качественная игра ногами, которая очень нравится Энрике, что является очень важным преимуществом для тренера.
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