😨 Доннарумма ужасно вернулся. Два удара в створ, две ошибки – два гола

Восстановившийся Джанлуиджи Доннарумма через 20 минут после возвращения показал, зачем «ПСЖ» летом заплатил 20 млн евро за Матвея Сафонова.

Полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард почувствовал свободу и подал в центр штрафной, где парижанам было явно некомфортно. Два атакующих игрока против двух защитников.

В борьбе за мяч сошлись вратарь и форвард Кай Хавертц. Но Доннарумма, если и долетел до мяча, то не так, как планировал...

В итоге в ворота залетели и мяч, и Хавертц. Вне игры нет, гол засчитан.

Еще через 14 минут Доннарумма не прошел еще одно испытание – стандартом «Арсенала». Букайо Сака подал…

А через мгновение Доннарумма развел руками. Мяч залетел в сетку, никого не коснувшись.

В чем ошибка Доннаруммы? Быстрый разбор Чернявского

Главный по вратарям на Спортса Глеб Чернявский.

«Оба гола – грубейшие ошибки Доннаруммы. В первом случае все очевидно: не добрался до мяча на выходе и неловко пропустил. Надо было либо идти решительнее, либо оставаься на линии. Так шансов больше, потому что Хаверцу было сложно принять этот мяч или акцентированно пробить.

Второй эпизод сложнее. Давайте представим, что Сака просто бьет ему с этой точки без толпы в штрафной. Вратарь обязан поймать этот удар? Конечно. А если есть толпа в штрафной, это разве это что-то меняет?

Очевидно, прямой удар с такой силы и с такого угла не должен заходить. Вратарь его обязан брать.

Что же делать в такой ситуации? А ничего не надо делать – надо просто играть по мячу и не смотреть на ноги игроков. Среагировать на кикс/рикошет после такого навеса почти невозможно. Все эти дерганья, попытки предугадать, спасти – бесполезны.

Единственная надежда – что в тебя попадет. Поэтому при таких навесах надо ждать до конца и играть только по мячу. Важно взять свое, а если вдруг случайно получится потащить кикс/рикошет – вообще будешь героем.

Но база здесь – взять прямой удар. Доннарумма его не взял – и это его ошибка».

Донаррума пропустил три матча в сентябре

Доннарумма 13 сентября стал отцом, пропустил тренировку, но все же вышел на игру с «Брестом» (3:1), в которой получил мышечную травму и выбыл на две недели. Дав шанс Матвею Сафонову.

Российский вратарь начал с матча Лиги чемпионов с «Жироной», где отстоял на ноль (1:0), а затем вышел и в Лиге 1 – против «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1). В трех матчах – пять сэйвов и минус 0,6 по предотвращенным голам (это значит, что общая ценность ударов в створ Сафонова 1,4xG, тогда как пропущенных гола два – данные Opta).

Возможно, в ближайшее время у Матвея будет новый шанс.

Телеграм-канал Глеба Чернявского

Фото: Gettyimages /Julian Finney