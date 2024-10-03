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Ханкич о Сафонове в «ПСЖ»: «Доннарумма – просто человек, главное, что ты показываешь на поле. Матвей – отличный вратарь, видел его игры»

Хидает Ханкич высказался о конкуренции Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

«Может ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой? Почему бы и нет? Доннарумма, как и все, – просто человек.

Я видел игры Матвея за «ПСЖ». Он отличный вратарь. Мы все люди, которые состоим из мяса и крови. Главное, что ты показываешь на поле», – сказал голкипер «Ростова».

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне этого года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 3 матчах за парижан, пропустил 2 мяча и 1 раз сыграл на ноль.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПСЖ
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
logoСпорт-Экспресс
logoХидает Ханкич
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